Килинкаров объяснил, почему в Европе пытаются вернуться к диалогу с Россией Килинкаров: в ЕС стали понимать, что призом в конфликте с РФ становится Европа

Москва23 июл Вести.На Западе начали понимать, что призом в конфликте с Россией становится сама Европа, поэтому появился запрос на возобновление диалога. Об этом рассказал экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По словам экс-нардепа, из Европы все чаще слышны голоса, хоть и негромкие, о необходимость вернуться за стол переговоров с Россией. Килинкаров считает, что европейские политики начинают понимать, какой ущерб наносит их экономике эта конфронтация.

Хотя на официальном уровне подтверждений нет, мы можем предполагать. Я больше склоняюсь к тому, что все-таки такие инициативы со стороны Европы есть… Я думаю, что они будут реализованы в конкретные действия… Когда Европа уходила из-за стола переговоров, на тот момент они вполне себе считали, что могут одолеть Россию в достаточно короткий период времени, и она должна была стать призом. Как-то Россия призом стать не торопится. Проблема, почему Европа сейчас идет на такие контакты и ищет эти контакты для того, чтобы выстроить какой-то диалог, потому что в Европе стали понимать, что призом становится сама Европа сказал Килинкаров

Он также прокомментировал встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях саммита АСЕАН в Маниле. По словам политика, продолжение диалога с США – хороший знак.

Когда ты контактируешь с человеком, сразу видна и атмосфера, и отношения, и позиция. Поэтому для нас это крайне важная история. Вне зависимости от того, какой будет их позиция, у России есть свой стратегический план победы. Она его намерена реализовать в полной мере. Просто эта встреча может дать основание или возможность, может быть, даже пересмотреть в каком-то виде тактические действия, которые еще до сегодняшнего дня не реализованы в этом конфликте отметил Спиридон Килинкаров

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что встреча Лаврова и Рубио в Манила была инициативой американской стороны.