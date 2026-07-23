Захарова: запрос на встречу Лаврова и Рубио был с американской стороны

Захарова подтвердила, что встреча Лаврова и Рубио была инициативой США Захарова: запрос на встречу Лаврова и Рубио был с американской стороны

Москва23 июл Вести.Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, прошедшая на полях саммита АСЕАН, была инициирована американской стороной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ИС "Вести".

Встреча Лаврова и Рубио прошла на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле на площадке Филиппинского международного конференц-центра, она длилась около получаса.

Запрос был с американской стороны, на полях мероприятия АСЕАН здесь проходит большое количество встреч. На эту встречу российская делегация дала согласие сказала Захарова

Встреча стала четвертой двусторонней встречей Лаврова и Рубио с 2025 года. Накануне Лавров сообщил, что планирует спросить у Рубио о позиции США по урегулированию украинского конфликта.