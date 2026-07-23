Москва23 июлВести.Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, прошедшая на полях саммита АСЕАН, была инициирована американской стороной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ИС "Вести".
Встреча Лаврова и Рубио прошла на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле на площадке Филиппинского международного конференц-центра, она длилась около получаса.
Запрос был с американской стороны, на полях мероприятия АСЕАН здесь проходит большое количество встреч. На эту встречу российская делегация дала согласиесказала Захарова
Встреча стала четвертой двусторонней встречей Лаврова и Рубио с 2025 года. Накануне Лавров сообщил, что планирует спросить у Рубио о позиции США по урегулированию украинского конфликта.