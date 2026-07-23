Инициатором встречи Лаврова и Рубио стала американская сторона Инициатором встречи Лаврова и Рубио в Маниле стала американская сторона

Москва23 июл Вести.Американская сторона стала инициатором встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, которая проходит в Маниле, сообщил дипломатический источник.

Встреча началась в 11.54 по местному времени (06.54 по московскому). Переговоры проходят на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле на площадке Филиппинского международного конференц-центра. Как пояснил диписточник, на переговорах принимающая сторона – Соединенные Штаты, они инициаторы этой встречи.

По протоколу работы СМИ две группы журналистов из России и США (по 10 человек с каждой стороны) были запущены в переговорную комнату, когда Лавров и Рубио уже сидели за столом. Журналистам было разрешено снять первые кадры встречи.

Американские журналисты стали выкрикивать вопросы. В частности, одна сотрудница СМИ поинтересовалась у главы Госдепа, будет ли он в ходе встречи спрашивать Лаврова, помогает ли Москва Ирану в наведении целей. Рубио промолчал.

При этом по правилам самих американцев, задавать вопросы было запрещено.

Спустя 10-15 секунд журналисты покинули переговорную комнату, после этого Лавров и Рубио приступили к переговорам.

С российской стороны в переговорах участвуют замглавы МИД РФ Андрей Руденко и директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин, а также постоянный представитель президента РФ при АСЕАН Евгений Загайнов. С американской стороны участие принимают замгоссекретаря США по политическим делам Элисон Хукер и спецпосланник президента Серджио Гор.

Анонсируя предстоящую встречу днем ранее, Лавров заявил, что он планирует поинтересоваться у американского коллеги о взглядах Белого дома на перспективы урегулирования конфликта на Украине. В свою очередь, глава американского Госдепа подтвердил, что он также намерен обсудить украинскую тематику с российским министром.