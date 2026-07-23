Лавров и Рубио проводят встречу в Маниле Лавров и Рубио начали переговоры в Маниле

Москва23 июл Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио начали переговоры в столице Филиппин, сообщает корреспондент ТАСС.

Встреча началась в 11.54 по местному времени (06.54 по московскому). Переговоры проходят на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле на площадке Филиппинского международного конференц-центра.

Анонсируя предстоящую встречу днем ранее, Лавров заявил, что он планирует поинтересоваться у американского коллеги о взглядах Белого дома на перспективы урегулирования конфликта на Украине. В свою очередь, глава американского Госдепа подтвердил, что он также намерен обсудить украинскую тематику с российским министром.

Накануне Рубио сообщил, что США готовы сыграть конструктивную роль в завершении конфликта на Украине, если для этого появится соответствующая возможность.