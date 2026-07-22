Жена нового главкома ВСУ публиковала посты с оскорблениями Зеленского Жена главкома ВСУ Драпатого выступала против Зеленского на выборах

Москва22 июл Вести.Жена нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого публиковала в своих соцсетях посты с критикой и оскорблениями нынешнего руководителя киевского режима Владимира Зеленского.

Юлия Драпатая в 2019 году выступала в поддержку предыдущего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) во время выборной гонки с Зеленским. В частности, она опубликовала картинку с портретом Зеленского и лозунгом "Давай прос**м Украину вместе".

Жена Драпатого обвиняла Зеленского в том, что он не знает украинского языка, не верит в Бога и не служил в армии. Она утверждала, что план Порошенко приведет Украину в НАТО, а у Зеленского план - это наркотики.

При этом после победы Зеленского на выборах жена Драпатого перестала публиковать оскорбительные картинки в его адрес.

Драпатый сменил Александра Сырского на посту главкома ВСУ 21 июля. 22 июля он объявил, что вступил в должность и назначил начальником штаба Игоря Скибюка.

Следственный комитет России в 2023 году заочно предъявил Драпатому обвинение в преступлениях против мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. МВД России объявило главкома ВСУ в розыск.