Москва22 июлВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал ряд указов о смене военного руководства Украины. Соответствующие документы опубликованы на сайте Зеленского.
Во вторник вечером Зеленский сообщал, что назначил новым главкомом ВСУ Михаила Драпатого.
В среду на сайте Зеленского опубликованы подписанные им документы об увольнении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и назначении на его место Драпатого.
Также Зеленский указом официально назначил на должность начальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-майора Игоря Скибюка.
Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник допустил, что отставка Сырского стала итогом борьбы за раздел бюджета Минобороны страны.