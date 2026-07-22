Зеленский подписал указы о замене начальника генштаба и главкома ВСУ

Опубликованы указы Зеленского о смене высшего военного руководства Украины Зеленский подписал указы о замене начальника генштаба и главкома ВСУ

Москва22 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал ряд указов о смене военного руководства Украины. Соответствующие документы опубликованы на сайте Зеленского.

Во вторник вечером Зеленский сообщал, что назначил новым главкомом ВСУ Михаила Драпатого.

В среду на сайте Зеленского опубликованы подписанные им документы об увольнении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и назначении на его место Драпатого.

Также Зеленский указом официально назначил на должность начальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-майора Игоря Скибюка.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник допустил, что отставка Сырского стала итогом борьбы за раздел бюджета Минобороны страны.