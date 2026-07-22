Москва22 июл Вести.Новым начальником Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет назначен генерал-майор Игорь Скибюк. Такое заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины станет генерал-майор Игорь Скибюк написал Зеленский в своем Telegram-канале

Скибюк сейчас занимает должность заместителя начальника Генштаба ВСУ.

21 июля Зеленский назначил Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ. Он сменил Александра Сырского.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью ИС "Вести" сообщил, что новый главком ВСУ является известной фигурой в мире нацизма и именно он в 2014 году установил карательный режим в Мариуполе.