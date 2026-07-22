Драпатый заявил, что уже приступил к исполнению обязанностей главкома ВСУ Драпатый объявил о начале исполнения обязанностей главкома ВСУ

Москва22 июл Вести.Новый главком ВСУ Михаил Драпатый, назначенный на этот пост Владимиром Зеленским, объявил, что приступил к исполнению обязанностей.

Приступил к исполнению обязанностей главнокомандующего Вооруженными силами Украины написал Драпатый в своем аккаунте в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская)

Он добавил, что начальником генштаба назначен Игорь Скибюк.

В среду на сайте Зеленского появились указы о назначении Драпатого и Скибюка. Об отставке прежнего главкома ВСУ Александра Сырского Зеленский объявил во вторник вечером.