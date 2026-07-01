Москва22 июлВести.Бывший главком ВСУ Александр Сырский отправлен в отставку. Занявший его место генерал-майор Михаил Драпатый "получит весь комплекс проблем ВСУ".
Об этом заявил автор ИС "Вести" Андрей Медведев в своем канале в MAX.
По мнению эксперта, смена командования сопровождалась трудностями.
Новый главком будет изо всех сил доказывать, что он лучше, умнее, безжалостнее предшественника. В практическом плане это означает усиление в определенном, довольно коротком (по техническим причинам) отрезке дроновых атак на наши города. А также, весьма вероятно, что новый командующий все же попробует реализовать некий план наступления, который должен показать западным собаководам, что их питомец еще заслуживает внимания, денег и бросать его рано. Самое интересное, что судя по всему, желающих занять место Сырского было не очень много. Чуть меньше, чем никто. Но ведь нашли же сменщикасказал Медведев
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого командующим объединенными силами ВСУ.