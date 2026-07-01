Москва22 июл Вести.Бывший главком ВСУ Александр Сырский отправлен в отставку. Занявший его место генерал-майор Михаил Драпатый "получит весь комплекс проблем ВСУ".

Об этом заявил автор ИС "Вести" Андрей Медведев в своем канале в MAX.

По мнению эксперта, смена командования сопровождалась трудностями.

Новый главком будет изо всех сил доказывать, что он лучше, умнее, безжалостнее предшественника. В практическом плане это означает усиление в определенном, довольно коротком (по техническим причинам) отрезке дроновых атак на наши города. А также, весьма вероятно, что новый командующий все же попробует реализовать некий план наступления, который должен показать западным собаководам, что их питомец еще заслуживает внимания, денег и бросать его рано. Самое интересное, что судя по всему, желающих занять место Сырского было не очень много. Чуть меньше, чем никто. Но ведь нашли же сменщика