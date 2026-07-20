Москва20 июлВести.Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сегодня может быть отправлен в отставку. Об этом в своём Telegram-канале сообщил украинский журналист Виталий Глагола со ссылкой на источники в офисе Владимира Зеленского и Министерстве обороны страны.
Сегодня официально объявят об увольнении Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУнаписал Глагола
Украинское издание "Инсайдер.ua" утверждает, что Александр Сырский уже уволен с должности главкома ВСУ, объявить об этом должны в понедельник. Официального подтверждения этой информации нет.
Кадровые перестановки происходят на фоне затяжного кризиса в военном руководстве Украины. Ранее Зеленский освободил от должности министра обороны Михаила Федорова. Одной из причин его смещения называли конфликт с Сырским, замены которого активно требовал глава оборонного ведомства. Увольнение Федорова вызвало волну недовольства в стране и привело к началу протестных акций.