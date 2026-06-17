Москва17 июн Вести.Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский может лишиться своей должности в случае полной потери Украиной оставшихся территорий Донбасса. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, которые приводит NEWS.ru, на данный момент критической ситуации для смены руководства украинской армии еще не возникло, однако развитие событий на фронте может изменить положение.

Я думаю, что предпосылки для этого могут появиться в случае, если Украина потеряет остатки территорий Донбасса сказал Килинкаров

Он отметил, что претензии к Сырскому могут быть связаны с текущей ситуацией на поле боя, которая складывается не в пользу ВСУ.

При этом бывший депутат считает, что главнокомандующий пока продолжает выполнять свою роль в украинской политической и военной системе – Сырский берет на себя весь негатив в самый сложный для главы киевского режима Владимира Зеленского момент.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) может в скором времени возглавить Вооруженные силы страны.