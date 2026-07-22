Внутри ВСУ может произойти раскол Экс-депутат Рады предположил, что в ВСУ после перестановок произойдет раскол

Москва22 июл Вести.Внутри Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне смены руководства произойдет раскол. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил депутат Верховной рады Украины в 2006-2014-м годах Спиридон Килинкаров.

Он прокомментировал увольнение с поста главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и отметил, что смена власти – болезненный для военной структуры процесс.

Я думаю, внутри армии все равно в какой-то мере в определенной степени раскол произойдет, потому что смена руководства — это всегда болезненный процесс, особенно для военных. Для такой структуры инерционной как армия это очень болезненный процесс. Поэтому, наверное, какие-то определенные последствия будут сказал Килинкаров

По мнению политика, увольнение Сырского было вынужденным для главы киевского режима Владимира Зеленского.

Зеленский должен, он вынужден был бы его уволить в любом случае. Просто потому что Сырский перестал выполнять свой главный функционал — быть громоотводом Зеленского. Условно, если бы Зеленский встал на сторону Сырского сейчас, любые поражения на фронте — это была бы ответственность самого Зеленского, который взял под свою опеку Сырского. Для него это абсолютно неприемлемая история пояснил экс-депутат Рады

Новый главком, считает Килинкаров, не будет выполнять роль "громоотвода" для Зеленского.

Это будет, на самом деле, для него (Владимира Зеленского. – Прим.ред.) большой проблемой. Раньше он чувствовал себя с Сырским очень комфортно. Все хорошее на фронте — это Зеленский молодец, а все плохое и провалы на фронте Сырский брал на себя добавил он

14 июля Михаил Федоров был смещен с поста министра обороны Украины, в том числе из-за конфликта с Сырским. 16 июля в украинских городах начались акции протеста против отставки Федорова. Со временем протестующие стали требовать не только возвращения Федорова, но и увольнения Сырского. Накануне глава киевского режима Зеленский объявил об увольнении Сырского. Новым главкомом ВСУ стал Михаил Драпатый.