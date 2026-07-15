Москва15 июл Вести.Глава министерства обороны Украины Михаил Федоров подтвердил, что покидает свой пост. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Чиновник поблагодарил за поддержку, а также описал все, что удалось сделать на посту министра.

По словам Федорова, министерство начало трансформацию вооруженных сил по стандартам НАТО и здравого смысла. Кроме того, министр выразил мнение, что увольнения в минобороны нужно было проводить активнее, убирая тех, кто тормозил перемены.

Благодарю всю свою команду за эффективную службу 24/7. Отдельно благодарю свою семью за терпение. Благодарю всех за поддержку написал Федоров

Ранее увольнение министра обороны анонсировал народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, место Федорова займет нынешний министр внутренних дел Игорь Клименко.

Между тем 14 июля советник министра обороны Сергей Бескрестнов заявил, будто Федорова снимают с должности потому, что тот борется с коррупцией в ведомстве.

12 июля глава киевского режима Владимир Зеленский объяви, что собирается отправить в отставку правительство Юлии Свириденко, чтобы обновить политический курс страны. Таким образом, этот кабинет министров проработал всего год – с 17 июля 2025 года по 14 июля 2026 года.