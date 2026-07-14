Москва14 июлВести.Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко является основным кандидатом на пост министра обороны вместо Михаила Федорова. Об этом заявила депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк.
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент во вторник рассмотрит вопрос об отставке премьер-министра Юлии Свириденко, а в четверг – назначение нового главы правительства и членов кабинета министров.
По кадровым перестановкам в силовом блоке правительства последние новости следующие: Игорь Клименко – главный кандидат на должность министра обороны вместо Михаила Федорованаписала она в Telegram-канале
По словам Василевской-Смаглюк, действующий глава Нацполиции Иван Выговский рассматривается при этом как преемник Клименко на посту главы МВД.
Ранее экс-депутат Рады Владимир Олейник назвал основные причины отставки Юлии Свириденко.