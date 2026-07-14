В Раде назвали возможного кандидата на пост министра обороны Украины Депутат Рады: глава МВД Украины Клименко может возглавить Минобороны

Москва14 июл Вести.Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко является основным кандидатом на пост министра обороны вместо Михаила Федорова. Об этом заявила депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент во вторник рассмотрит вопрос об отставке премьер-министра Юлии Свириденко, а в четверг – назначение нового главы правительства и членов кабинета министров.

По кадровым перестановкам в силовом блоке правительства последние новости следующие: Игорь Клименко – главный кандидат на должность министра обороны вместо Михаила Федорова написала она в Telegram-канале

По словам Василевской-Смаглюк, действующий глава Нацполиции Иван Выговский рассматривается при этом как преемник Клименко на посту главы МВД.

Ранее экс-депутат Рады Владимир Олейник назвал основные причины отставки Юлии Свириденко.