Москва14 июлВести.Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко является основным кандидатом на пост министра обороны вместо Михаила Федорова. Об этом заявила депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент во вторник рассмотрит вопрос об отставке премьер-министра Юлии Свириденко, а в четверг – назначение нового главы правительства и членов кабинета министров.

По кадровым перестановкам в силовом блоке правительства последние новости следующие: Игорь Клименко – главный кандидат на должность министра обороны вместо Михаила Федорова

написала она в Telegram-канале

По словам Василевской-Смаглюк, действующий глава Нацполиции Иван Выговский рассматривается при этом как преемник Клименко на посту главы МВД.

Ранее экс-депутат Рады Владимир Олейник назвал основные причины отставки Юлии Свириденко.