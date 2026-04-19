МИД Украины: люди должны получить право на вооруженную самозащиту

Москва19 апр Вести.Граждане Украины должны получить право на вооруженную самооборону. Об этом заявил глава МИД Украины Игорь Клименко.

По его словам, в ближайшее время будут проведены экспертные обсуждения с участием народных депутатов, общественности, журналистов и ветеранского сообщества по соответствующему вопросу.

Считаю, что люди должны получить право на вооруженную самооборону написал Клименко в своем Telegram-канале

Такое заявление он сделал на фоне инцидента в Киеве, где злоумышленник открыл огонь по гражданскому населению. На вызов приехали двое сотрудников полиции, однако, услышав звуки стрельбы, они спешно покинули место происшествия. В результате инцидента погибли шесть человек.