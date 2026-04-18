Кличко: число погибших при стрельбе в Киеве выросло до шести Мэр Киева Кличко: число жертв стрельбы в Киеве возросло до шести

Москва18 апр Вести.Число погибших при стрельбе в Голосеевском районе Киева возросло до шести человек, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Только что в больнице умерла женщина, госпитализированная после стрельбы. Ее личность устанавливают, женщине было около 30 лет. Таким образом, всего в результате стрельбы уже шестеро погибших написал градоначальник в своем Telegram-канале

Вечером в субботу в Киеве 57-летний мужчина устроил стрельбу на улице, после чего забаррикадировался в супермаркете и взял заложников. Магазин взял штурмом спецназ, преступник был убит при вооруженном сопротивлении.

По мнению криминалиста Михаила Игнатова, стрелявший может быть психически больным человеком.