Криминалист Игнатов заявил, что киевский стрелок может быть невменяемым

Москва18 апр Вести.Открывший стрельбу в Киеве мужчина может быть психически больным человеком. Такой точкой зрения с NEWS.ru поделился криминалист Михаил Игнатов.

По словам эксперта, если преступник представляет опасность для мирных граждан, сотрудники украинских правоохранительных органов имею право его ликвидировать.

Я считаю, что им движет просто психическое заболевание. Человек больной на голову, и ему все равно, кого убивать. Меня никто не переубедит: такого человека надо сразу ликвидировать на месте… Применение оружия сотрудниками полиции в этом случае будет признано правомерным, потому что они ликвидировали того, кто представляет общественную угрозу для граждан сказал Игнатов

18 апреля в Киеве 57-летний мужчина открыл стрельбу на улице в Голосеевском районе, после чего забаррикадировался в супермаркете "Велмарт" на Голосеевском проспекте и захватил заложников. В результате инцидента погибли пять человек, еще 15 получили ранения.

В ходе штурма, предпринятого спецназом, злоумышленник отстреливался, однако был ликвидирован при задержании.