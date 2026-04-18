Спецназ готовится к штурму ТЦ в Киеве, где находится стрелявший мужчина

Москва18 апр Вести.Спецназ готовится штурмовать супермаркет в Киеве, где находится стрелявший по людям мужчина. Об этом сообщают украинские паблики.

18 апреля украинские СМИ сообщили о стрельбе в Киеве. По предварительной информации ряда изданий, злоумышленник убил 4 человек. Затем подозреваемый забежал в супермаркет "Велмарт" на Голосеевском проспекте и взял людей в заложники. По предварительной информации, в супермаркете, куда зашел неизвестный, также слышны звуки выстрелов.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что среди пострадавших есть ребенок.

Также в СМИ есть информация о пожаре в квартире стрелявшего.