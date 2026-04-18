Кличко: после стрельбы в Киеве госпитализированы 10 человек, среди них ребенок

Москва18 апр Вести.Мэр Киева Виталий Кличко уточнил информацию о пострадавших в результате стрельбы в Киеве. Соответствующий пост размещен в его Telegram-канале.

По информации медиков, уже 10 госпитализированных (в частности, один ребенок) в результате стрельбы на улице в Голосеевском районе сказано в посте

18 апреля украинские СМИ сообщили о стрельбе в Киеве. По предварительной информации, мужчина начал стрелять по прохожим на улице, а затем забежал в супермаркет "Велмарт" на Голосеевском проспекте, где взял людей в заложники.

По данным ряда изданий, злоумышленник убил 4 человек, но мэр пока подтвердил данные только о двух погибших.

Спецназ устроил штурм магазина, злоумышленник пытался отстреливаться, но был ликвидирован при задержании.