Кличко: 2 человека погибли, 5 ранены при стрельбе в Киеве

Москва18 апр Вести.Два человека, по данным медиков, погибли при стрельбе на улице в Киеве, пятеро ранены, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По информации медиков, двое погибших в Голосеевском районе. В больницы столицы госпитализировали пять раненых отмечается в сообщении

По данным Кличко, среди раненых один ребенок и охранник супермаркета. Идет операция по задержанию стрелявшего.

Мужчина в Киеве открыл огонь из автомата по людям днем в субботу, затем он взял заложников в супермаркете.