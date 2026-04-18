Москва18 апрВести.Два человека, по данным медиков, погибли при стрельбе на улице в Киеве, пятеро ранены, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
По информации медиков, двое погибших в Голосеевском районе. В больницы столицы госпитализировали пять раненыхотмечается в сообщении
По данным Кличко, среди раненых один ребенок и охранник супермаркета. Идет операция по задержанию стрелявшего.
Мужчина в Киеве открыл огонь из автомата по людям днем в субботу, затем он взял заложников в супермаркете.