Число погибших в результате стрельбы в Киеве возросло до семи

Москва20 апр Вести.Один из пострадавших во время стрельбы в Киеве 18 апреля скончался в больнице, число жертв стрельбы возросло до семи. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, мужчина находился в тяжелом состоянии, и врачам не удалось его спасти.

В общем от стрельбы в Голосеевском районе уже семеро погибших написал Кличко в своем Telegram-канале

Стрельба в Киеве произошла 18 апреля. СМИ сообщали, что злоумышленник поджег свою квартиру (из-за этого у соседей младенец получил отравление угарным газом), после чего вышел на улицу и начал стрелять в упор по людям. Затем убийца забаррикадировался в супермаркете и взял людей в заложники. Здание пришлось брать штурмом, напавшего ликвидировали при задержании. В результате происшествия погибли 6 человек, 15 пострадали.

Позднее выяснилось, что устроивший стрельбу мужчина являлся бывшим служащим ВСУ.