Москва20 апрВести.Один из пострадавших во время стрельбы в Киеве 18 апреля скончался в больнице, число жертв стрельбы возросло до семи. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
По его словам, мужчина находился в тяжелом состоянии, и врачам не удалось его спасти.
В общем от стрельбы в Голосеевском районе уже семеро погибшихнаписал Кличко в своем Telegram-канале
Стрельба в Киеве произошла 18 апреля. СМИ сообщали, что злоумышленник поджег свою квартиру (из-за этого у соседей младенец получил отравление угарным газом), после чего вышел на улицу и начал стрелять в упор по людям. Затем убийца забаррикадировался в супермаркете и взял людей в заложники. Здание пришлось брать штурмом, напавшего ликвидировали при задержании. В результате происшествия погибли 6 человек, 15 пострадали.
Позднее выяснилось, что устроивший стрельбу мужчина являлся бывшим служащим ВСУ.