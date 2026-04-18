Киевского стрелка насильно мобилизовали всего несколько дней назад

Москва18 апр Вести.Мужчина, расстрелявший людей в Киеве, был насильно мобилизован всего несколько дней назад. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

18 апреля он сбежал из части, открыл огонь по прохожим, предположительно из полуавтоматического карабина пистолетного калибра Kel-Tec SUB2000. Среди раненых оказался ребенок. Затем нападавший захватил заложников в супермаркете на Голосеевском проспекте.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что стрелок ликвидирован во время задержания. По словам министра, спецназ штурмовал магазин, где преступник забаррикадировался, он держал людей в заложниках и стрелял в полицейских. Клименко отметил, что число погибших уточняется.