Москва18 апрВести.В Киеве мужчина начал стрелять из автомата по людям. Произошло это на улице. Также неизвестный взял заложников в супермаркете.
О случившемся сообщают украинские СМИ. Согласно предварительным данным, в результате стрельбы погиб один человек. Также есть раненые.
После стрельбы неизвестный прятался в супермаркете "Велмарт" на Голосеевском проспекте и взял покупателей в заложники. Сотрудники правоохранительных органов окружили магазин. Полиция проводит спецоперацию по задержанию преступника.