В Киеве мужчина устроил стрельбу и взял заложников в супермаркете

Москва18 апр Вести.В Киеве мужчина начал стрелять из автомата по людям. Произошло это на улице. Также неизвестный взял заложников в супермаркете.

О случившемся сообщают украинские СМИ. Согласно предварительным данным, в результате стрельбы погиб один человек. Также есть раненые.

После стрельбы неизвестный прятался в супермаркете "Велмарт" на Голосеевском проспекте и взял покупателей в заложники. Сотрудники правоохранительных органов окружили магазин. Полиция проводит спецоперацию по задержанию преступника.