Полиция ведет переговоры с мужчиной, стрелявшим по людям в Киеве

В Киеве полиция ведет переговоры со мужчиной, открывшим стрельбу на улице Полиция ведет переговоры с мужчиной, стрелявшим по людям в Киеве

Москва18 апр Вести.Сотрудники полиции в Киеве перекрыли район, где вооруженный мужчина открыл стрельбу по людям, и ведут с преступником переговоры, пишет украинское издание "Страна.ua".

Полиция ведет переговоры со стрелком говорится в публикации

Мужчина открыл стрельбу из автомата в киевском микрорайоне Демиевка Голосеевского района вечером 18 апреля. После этого злоумышленник зашел в супермаркет, где взял в заложники несколько человек. Сотрудники правоохранительных органов окружили магазин. Согласно информации медиков, погибли два человека, еще пять пострадали, по данным мэра украинской столицы Виталия Кличко, среди раненых есть ребенок.