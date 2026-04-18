Мужчина, открывший стрельбу в Киеве, поджег свою квартиру

Москва18 апр Вести.Мужчина, открывший стрельбу на улице в Голосеевском районе Киева, также поджег свою квартиру. Об этом сообщают украинские паблики.

Инцидент со стрельбой произошел 18 апреля. По предварительной информации из СМИ, погибли 4 человека. По данным мэра украинском столицы Виталия Кличко, жертвами стрельбы стали два человека, еще 5 получили ранения, среди них ребенок.

После стрельбы мужчина захватил людей в заложники в местном супермаркете "Велмарт". Полиция перекрыла район и окружила здание магазина, ведутся переговоры со стрелявшим. СМИ пишут, что спецназ готовится штурмовать здание.