Устроивший теракт в Киеве мужчина сначала стрелял в соседа Глава Нацполиции: устроивший теракт в Киеве мужчина сначала стрелял в соседа

Москва19 апр Вести.Житель Киева, который устроил теракт в Голосеевском районе, сначала стрелял в своего соседа. Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Иван Выговский.

По его словам, 18 апреля злоумышленник поссорился со своим соседом, после чего выстрелил в него из травматического пистолета. После этого мужчина вернулся в свою квартиру, взял там оружие и поджег жилье.

Теракт в Киеве произошел вечером 18 апреля. Мужчина открыл стрельбу по людям на улице, после чего ворвался в здание местного супермаркета и взял несколько человек в заложники. Преступника ликвидировали при задержании.

При ЧП погибли шесть человек. Еще около 15 получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших – 11-летний мальчик, который остался без родителей в результате теракта.