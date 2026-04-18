Стрельбу и нападение на супермаркет в Киеве квалифицировали как теракт Генпрокурор Кравченко: стрельба в Киеве квалифицирована как теракт

Москва18 апр Вести.Инциденты со стрельбой и нападением на супермаркет в Киеве квалифицированы как террористический акт. Об этом сообщил украинский генпрокурор Руслан Кравченко в Telegram-канале.

По факту расстрела гражданских и захвата заложников в Голосеевском районе столицы начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт, приведший к гибели людей сказано в посте

Ранее украинские СМИ сообщали, что 18 апреля мужчина поджег свою квартиру в Киеве, после чего вышел на улицу и стал стрелять в упор по людям в Голосеевском районе. Затем убийца ворвался в супермаркет и взял людей в заложники. Силовики устроили штурм здания, злоумышленник отстреливался, но был ликвидирован.

По предварительным данным, погибли 6 человек. Также есть несколько пострадавших, включая ребенка. Кроме того, младенец, проживающий по соседству со злоумышленником, получил отравление угарным газом при пожаре.