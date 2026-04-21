Килинкаров: теракт в Киеве – это не трагедия одной семьи, а приговор государству Экс-депутат Верховной рады Килинкаров прокомментировал теракт в Киеве

Москва21 апр Вести.Комментируя недавний теракт, произошедший в Киеве с участием бывшего боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ), который забаррикадировался в супермаркете, взяв людей в заложники, бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров заявил Владимиру Соловьёву для ИС "Вести", что это происшествие выходит за рамки трагедии одной семьи.

Этот теракт является отражением работы государственной власти Украины, отметил Килинкаров.

На мой взгляд, трагедия в Киеве выходит далеко за пределы трагедии отдельно взятой семьи. Безусловно, конечно, всем родным и близким мои соболезнования, но это, на самом деле, приговор украинскому государству подчеркнул Килинкаров

Ранее сообщалось, что 18 апреля злоумышленник поджег свою квартиру, из-за чего младенец в соседней квартире получил отравление угарным газом. После этого боевик вышел на улицу и начал стрелять в упор по людям.

Затем убийца забаррикадировался в супермаркете и взял людей в заложники. Здание пришлось брать штурмом, боевика уничтожили при задержании.

Произошедшее признано терактом, при котором погибли шестеро человек, 15 пострадали.

Как выяснилось позже, убийцей оказался бывший военнослужащий ВСУ Дмитрий Васильченков. Ранее он судился с Пенсионным фондом Украины по поводу доплаты к военной пенсии и добился надбавки в размере 2 тыс. гривен (3,4 тыс. руб.).