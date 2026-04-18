Украинский журналист Глагола: устроивший стрельбу в Киеве служил в ВСУ

Москва18 апр Вести.Стрельбу с шестью погибшими в Киеве устроил бывший украинский военный, заявил украинский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

Ранее украинские СМИ сообщали, что преступником оказался 57-летний местный житель по имени Дмитрий Васильченков. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщал, что преступник родился в 1968 году, у него было разрешение на ношение оружия.

По данным Глаголы, Васильченков до 2004 года служил в Донецкой области.

Место службы – 254-я мотострелковая дивизия, батальон материально-технического обеспечения отметил он



Журналист добавил, что Васильченков ушел в запас, но после 2022 года "продолжил службу в рядах украинской армии".

Вечером в субботу 57-летний мужчина устроил стрельбу на улице в Киеве, затем он взял заложников в супермаркете. Магазин взял штурмом спецназ, преступник оказал сопротивление и был убит. По последним данным мэра Киева Виталия Кличко, погибли шесть человек.