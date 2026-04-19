Москва19 апр Вести.Киевский режим собственноручно запустил волну преступности на улицах Украины, когда перестал контролировать оборот оружия в стране. Такое мнение выразил военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере МАХ.

Военкор прокомментировал стрельбу в Чернигове, где, по данным украинских СМИ, двое мужчин открыли огонь по детям. По его словам, это связано с неконтролируемой продажей оружия в стране.

На Украине опять стрельба. На этот раз в Чернигове. Информация в украинских ресурсах разнится – огонь по детям, огонь в воздух, для острастки. В любом случае, больше оружия – больше хаоса. Иногда кажется, что на Украине, начиная с отмашки бывшего главы Министерства обороны [Алексея] Резникова, такова и была цель. Когда в 2022-м стволы бесконтрольно раздавали всем желающим, киевский режим собственноручно запустил волну преступности отметил Поддубный

Вечером 18 апреля 57-летний мужчина устроил стрельбу на улице в Киеве, а затем взял заложников в супермаркете. Магазин штурмовал спецназ, преступник оказал сопротивление и был убит. Как сообщали СМИ, перед стрельбой мужчина поджег свою квартиру.

Украинский журналист Виталий Глагола заявил, что стрельбу в столице устроил бывший украинский военный Дмитрий Васильченков, который до 2004 года служил в Донецкой области, потом ушел в запас. По данным Глаголы, после 2022 года Васильченков "продолжил службу в рядах украинской армии".