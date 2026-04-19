Устроивший стрельбу в Киеве мужчина ранее привлекался к суду за побои

Москва19 апр Вести.Мужчина, открывший 18 апреля стрельбу в Киеве и убивший шесть человек, до этого уже привлекался к уголовной ответственности по статье о нанесении побоев. Однако, как сообщило украинское издание "Страна", дело было закрыто после примирения сторон.

Авторы публикации ссылаются на данные украинских судебных реестров. Из данных следует, что дело по статье о нанесении легких телесных повреждений рассматривалось в Голосеевском районном суде Киева.

Информации о том, при каких обстоятельствах произошел инцидент, не предоставляется. Из документов следует лишь то, что обвиняемый примирился с потерпевшим и возместил ему ущерб. После этого дело закрыли, а обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

Вечером в субботу, 18 апреля, в Киеве мужчина устроил стрельбу на улице. После этого он забаррикадировался в супермаркете и взял заложников. В ходе штурма преступник был ликвидирован. Изначально сообщалось о пяти погибших и 10 пострадавших при инциденте. Позже в больнице скончалась одна из пострадавших, число жертв возросло до шести.

По данным украинских СМИ, открывшим стрельбу в Киеве оказался 57-летний местный житель Дмитрий Васильченков. Как сообщил украинский журналист Виталий Глагола, преступник до 2004 года служил в Донецкой области, после чего ушел в запас, а после 2022 года "продолжил службу в рядах украинской армии".