Москва19 апр Вести.Руководитель департамента патрульной полиции Украины покинул свой пост на фоне побега патрульных от открывшего беспорядочную стрельбу в Киеве. Об этом сообщает RT.

В Киеве 18 апреля произошел стрельба, в ходе которой патрульные покинули свои позиции, услышав звуки выстрелов, сообщают местные Telegram-каналы и группы. По данным источников, полицейские также оставили без присмотра ребенка. В связи с этим глава министерства внутренних дел Украины распорядился организовать расследование происшествия.

В результате обстрела погибли шесть человек, еще 15 получили ранения. В ходе штурма преступник был ликвидирован. По данным украинских СМИ, открывшим стрельбу в Киеве оказался 57-летний местный житель Дмитрий Васильченков. Как сообщил украинский журналист Виталий Глагола, преступник до 2004 года служил в Донецкой области, после чего ушел в запас, а после 2022 года "продолжил службу в рядах украинской армии".