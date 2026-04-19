Зеленский пообещал чистку кадров во всей системе МВД после теракта в Киеве Зеленский анонсировал масштабные кадровые изменения в МВД после теракта в Киеве

Москва19 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о предстоящих кадровых перестановках по всей вертикали МВД после инцидента со стрельбой в Киеве. Об этом он сообщил в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Двое патрульных во время стрельбы в Киеве убежали с места происшествия и не помогли раненому ребенку. На фоне этого в воскресенье уже отправлен в отставку глава патрульной полиции.

Уже открыто уголовное производство. По этому факту будет проведена полная проверка работы патрульных. Они должны были действовать в тех обстоятельствах... Министр (внутренних дел - ред.) сделает кадровые выводы по всей вертикали сказал Зеленский

Кроме того, планируется пересмотреть протоколы реагирования на подобные ситуации, а также подходы к отбору и обучению патрульных.

Стрельба в Киеве произошла 18 апреля. По данным СМИ, злоумышленник сначала поджег свою квартиру, из-за этого у соседей младенец получил отравление угарным газом. После этого преступник вышел на улицу и в упор начал стрелять по людям. Затем нападавший забаррикадировался в супермаркете и захватил находившихся там людей в заложники. Здание пришлось брать штурмом, при операции по задержанию злоумышленник был ликвидирован.

При атаке погибли шесть человек, еще 15 получили ранения. Случившееся было квалифицировано как теракт.