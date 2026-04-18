Зеленский о стрельбе в Киеве: на данный момент известно о 5 погибших

Москва18 апр Вести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский прокомментировал стрельбу в Киеве. По его словам, на данный момент известно о гибели пяти человек.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко только что сообщил о ликвидации в Киеве нападавшего, который открыл огонь по обычным людям. Все обстоятельства выясняются. На данный момент известно о 5 погибших. Мои соболезнования родственникам и близким. написал Зеленский в своем Telegram-канале

Лидер киевского режима также сообщил, что на данный момент десять человек госпитализированы с ранениями и травмами. Им оказывается необходимая помощь.

Зеленский выразил надежду на оперативное расследование случившегося. По его словам, работают следователи Национальной полиции и Службы безопасности страны.

Я поручил министру внутренних дел и главе Национальной полиции Украины предоставить обществу всю проверенную информацию по этому делу. сообщил Зеленский

В субботу, 18 апреля, 57-летний мужчина устроил стрельбу в Киеве. После стрельбы на улице он зашел в супермаркет, где взял людей в заложники. Устроивший стрельбу в Киеве ликвидирован во время задержания. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

Согласно предварительным данным, расстрелявший людей в Киеве мужчина был насильно мобилизован несколько дней назад.