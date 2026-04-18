Устроившим стрельбу в Киеве оказался 57-летний местный житель Украинские СМИ назвали имя ликвидированного в Киеве стрелка

Москва18 апр Вести.Преступником, который открыл стрельбу по людям на улицах Киева, оказался 57-летний местный житель по имени Дмитрий Васильченков. Об этом сообщают украинские СМИ.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что стрелок был ликвидирован во время задержания.

Имя ликвидированного террориста – Васильченков Дмитрий Васильевич, дата рождения – 21.04.1968 говорится в публикации Telegram-канала "Украина сейчас"

Мужчина открыл огонь по людям на улицах Голосеевского района Киева вечером 18 апреля. После этого злоумышленник вошел здание супермаркета "Велмарт", где взял в заложники несколько человек. В результате ЧП, по предварительным данным СМИ, погибли четыре человека. Мэр Киева Виталий Кличко ранее сообщал о двух жертвах.