Москва18 апрВести.Переговоры с преступником, устроившим стрельбу в Киеве, пытались вести около 40 минут, но он не выходил на контакт. Об этом, как передает Telegram-канал Новини.LIVE, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
По его словам, правоохранители пытались вступить с нападавшим в диалог, чтобы помочь заложникам, однако тот не выходил на контакт. После этого было решено его ликвидировать.
Вечером в субботу 57-летний мужчина открыл огонь по людям на улице в Голосеевском районе Киева, затем забаррикадировался в супермаркете "Велмарт" на Голосеевском проспекте и взял заложников. Спецназ штурмовал здание, злоумышленник отстреливался, но был ликвидирован при задержании.
При стрельбе погибли пять человек. Число пострадавших достигло 15 человек.