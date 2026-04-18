Москва18 апрВести.Количество пострадавших при стрельбе в Киеве уже оценивается в 15 человек. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале мэра Киева – Виталия Кличко.
Еще пять пострадавших в Голосеевском районе. Ранее медики госпитализировали 10 раненыхговорится в посте
Кличко также уточнил, что, предположительно, в здании магазина есть тела жертв.
Ранее киевском мэр сообщал, что среди пострадавших есть ребенок.
18 апреля 57-летний мужчина устроил стрельбу на улице в Голосеевском районе Киева. После этого он забаррикадировался в супермаркете "Велмарт" на Голосеевском проспекте и взял людей в заложники.
В результате произошедшего погибли 5 человек.
Спецназ устроил штурм здания, злоумышленник отстреливался, но был ликвидирован при задержании.