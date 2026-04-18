Устроивший стрельбу в Киеве ликвидирован во время задержания. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
Стрелка в Киеве ликвидировали во время задержаниянаписал Клименко в своем Telegram-канале
По его словам, спецназ штурмовал магазин, где забаррикадировался преступник.
Он захватил в заложники людей и стрелял в полицейских во время задержанияуказал министр
Число погибших, по его словам уточняется. Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал о двух погибших и пяти раненых.
Мужчина открыл огонь из автомата по людям на улице в Киеве вечером в субботу, затем он взял заложников в супермаркете.