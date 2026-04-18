Устроившего стрельбу в Киеве ликвидировали во время задержания

Москва18 апр Вести.Устроивший стрельбу в Киеве ликвидирован во время задержания. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

Стрелка в Киеве ликвидировали во время задержания написал Клименко в своем Telegram-канале

По его словам, спецназ штурмовал магазин, где забаррикадировался преступник.

Он захватил в заложники людей и стрелял в полицейских во время задержания указал министр

Число погибших, по его словам уточняется. Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал о двух погибших и пяти раненых.

Мужчина открыл огонь из автомата по людям на улице в Киеве вечером в субботу, затем он взял заложников в супермаркете.