В Киеве мужчина открыл огонь по другому водителю, который подрезал его на дороге

Киевлянин открыл огонь после того, как другой водитель подрезал его на дороге В Киеве мужчина открыл огонь по другому водителю, который подрезал его на дороге

Москва2 мая Вести.В Киеве недалеко от торгового центра "Республика" произошла стрельба, сообщил Telegram-канал "Страна.ua".

Сообщается, что мужчина открыл огонь после того, как другой водитель подрезал его на дороге.

Стрельба около ТРЦ "Республика" в Киеве. Мужчина открыл огонь после того, как другой водитель его подрезал на дороге говорится в сообщении

До приезда правоохранителей стрелка задержали прохожие, они же отобрали у него пистолет.

Днем ранее в Святошинском районе Киева мужчина открыл огонь по машине, в которой находились женщина с ребенком. Позднее стрелок был задержан, однако при обыске его личного автомобиля оружия найдено не было.