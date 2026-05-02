Москва2 маяВести.В Киеве недалеко от торгового центра "Республика" произошла стрельба, сообщил Telegram-канал "Страна.ua".
Сообщается, что мужчина открыл огонь после того, как другой водитель подрезал его на дороге.
Стрельба около ТРЦ "Республика" в Киеве. Мужчина открыл огонь после того, как другой водитель его подрезал на дорогеговорится в сообщении
До приезда правоохранителей стрелка задержали прохожие, они же отобрали у него пистолет.
Днем ранее в Святошинском районе Киева мужчина открыл огонь по машине, в которой находились женщина с ребенком. Позднее стрелок был задержан, однако при обыске его личного автомобиля оружия найдено не было.