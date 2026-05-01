Задержан мужчина, устроивший стрельбу в спальном районе Киева Полиция задержала устроившего стрельбу в Святошинском районе Киева

Москва1 мая Вести.Сотрудники правоохранительных органов Киева задержали мужчину, который устроил стрельбу в Святошинском районе украинской столицы. Об этом сообщается в Telegram-канале местной полиции.

Подозреваемым оказался 46-летний житель Киевской области.

Оперативники разыскали и задержали фигуранта в одном из поселков Киевской области говорится в публикации

В ведомстве добавили, что при задержании был проведен обыск автомобиля подозреваемого. Оружия там не оказалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. За это мужчине грозит до семи лет реального лишения свободы.

1 мая в украинских СМИ появились сообщения о стрельбе в Киеве. В публикациях было сказано, что обстреляли машину, в которой была женщина с ребенком. Полиция сообщала, что стрельба произошла на улице Мрии.