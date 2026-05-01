Полиция ищет устроившего стрельбу в спальном районе Киева Полиция ищет мужчину, устроившего стрельбу в спальном районе Киева

Москва1 мая Вести.Полиция подтвердила факт стрельбы в Киеве. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале украинских правоохранителей.

Ранее 1 мая украинские СМИ сообщили, что в Киеве неизвестный начал стрелять из пистолета по машине, в которой была женщина с ребенком.

По сообщению ведомства, неизвестный устроил стрельбу в Святошинском районе Киева. О стрельбе стало известно около 14:30.

В Святошинское управление полиции поступило сообщение о том, что по улице Мрии неизвестный мужчина на автомобиле Volkswagen Caddy произвел несколько выстрелов говорится в публикации

Уточняется, что обошлось без жертв и пострадавших. Ведутся поиски стрелявшего и устанавливается мотив его поступка.