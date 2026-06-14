Украинские СМИ сообщили о ЧП со стрельбой по прохожим под Киевом Неизвестные открыли огонь по прохожим в Киевской области

Москва14 июн Вести.Инцидент, в ходе которого двое мужчин открыли стрельбу по прохожим, произошел в городе Ирпень Киевской области.

Среди тех, кто оказался на месте событий, была женщина с ребенком. В результате происшествия повреждения получил автомобиль, однако подробности о типе использованного оружия не приводятся.

В настоящее время полиция ведет розыск нападавших, пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание "Страна". На момент написания текста украинские власти не прокомментировали ситуацию.

На Украине в последнее время наблюдается рост случаев стрельбы, что связано с неконтролируемым оборотом оружия. Ситуация обострилась после того, как в феврале 2022 года власти организовали массовую выдачу оружия гражданским лицам.

Министр внутренних дел Игорь Клименко отмечал, что в стране увеличивается количество преступлений, в том числе связанных с применением оружия, и эта тенденция продолжает развиваться.

В начале мая в Кировоградской области Украины один из сотрудников Светловодского горсовета во время конфликта с коллегой устроил стрельбу в здании администрации.