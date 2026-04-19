Двое украинских полицейских сбежали с места стрельбы в Киеве

Москва19 апр Вести.Двое сотрудников полиции в Киеве сбежали с места стрельбы, оставив без защиты гражданских, среди которых был ребенок. Одному из взрослых спастись не удалось, сообщают украинские СМИ.

Телеканал ТСН опубликовал видео, на котором видно, как двое полицейских, прибывших на вызов, сбежали с места происшествия после первых выстрелов.

К сожалению, одному из взрослых мужчин спастись не удалось отмечается в сообщении

Кем именно оказался стрелок, а также личность погибшего гражданского не уточняется.

Ранее, 18 апреля, в Киеве произошел инцидент с участием представителей территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), который закончился стрельбой. Военкомы пытались задержать мужчину, однако ему удалось уехать, а сотрудники ТЦК начали обстреливать уезжающий автомобиль.