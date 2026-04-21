На месте теракта в Киеве появилось граффити с намеком на сбежавших полицейских

В Киеве на месте расстрела людей появилось граффити о сбежавших полицейских

Москва21 апр Вести.В Киеве на месте, где мужчина открыл стрельбу, появилось граффити, намекающее на украинских полицейских, сбежавших после первых выстрелов. Об этом пишут украинские СМИ.

На месте происшествия, где ранее лежал один из погибших, изобразили предположительно убегающего человека, пишет издание.

Кто нас защищает? гласит подпись к рисунку

На прошлой неделе, 18 апреля, 57-летний местный житель Дмитрий Васильченков сперва поджег свою квартиру, затем вышел на улицу и начал стрелять в упор по людям. После злоумышленник забаррикадировался в супермаркете и взял гражданских в заложники. Во время штурма убийцу ликвидировали. По данным украинских СМИ, стрелок оказался бывшим военным Вооруженных сил Украины.

Двое правоохранителей, прибывших на вызов, оставили без защиты гражданских, среди которых был ребенок, и покинули место происшествия после того, как послышались первые выстрелы.

В результате стрельбы погибли семь человек, 15 получили ранения.