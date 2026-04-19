Москва19 апр Вести.Мужчина, который устроил стрельбу в Киеве и напал на супермаркет, оказался бывшим военным ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Согласно этой информации, мужчину звали Дмитрий Васильченков. Ранее он судился с пенсионным фондом Украины по поводу доплаты к военной пенсии и добился надбавки в размере примерно 2 тысячи гривен (около 3,4 тысячи рублей).

Стрельба в Киеве произошла 18 апреля. СМИ сообщали, что злоумышленник поджег свою квартиру (из-за этого у соседей младенец получил отравление угарным газом), после чего вышел на улицу и начал стрелять в упор по людям. Затем убийца забаррикадировался в супермаркете и взял людей в заложники. Здание пришлось брать штурмом, напавшего ликвидировали при задержании. В результате происшествия погибли 6 человек, 15 пострадали. Произошедшее было признано терактом.