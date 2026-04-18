Москва18 апр Вести.Медики оказали помощь четырехмесячному ребенку, который получил отравление угарным газом из-за пожара в квартире, которую поджег устроивший стрельбу в Киеве злоумышленник. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

Младенец находился в квартире, расположенной рядом с горевшей жилплощадью. По данным из СМИ, свою жилплощадь поджег сам стрелявший перед тем, как открыть огонь по людям на улице.

Он уточнил, что родители малыша отказались от его госпитализации.

18 апреля мужчина открыл стрельбу на улице в Голосеевском районе Киева, после чего забаррикадировался в супермаркете "Велмарт" на Голосеевском проспекте и взял людей в заложники. В результате погибли шесть человек, пострадали как минимум 15 человек, в том числе ребенок.

Спецназ штурмовал здание магазина, злоумышленник отстреливался, однако был ликвидирован при задержании.