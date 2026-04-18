Мальчик остался без родителей в результате теракта в Киеве Устроивший стрельбу в Киеве мужчина оставил 11-летнего мальчика полным сиротой

Москва18 апр Вести.Одним из пострадавших в результате теракта в Киеве стал 11-летний мальчик. Злоумышленник также застрелил его родителей, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в своем Telegram-канале.

Среди них [погибших] – мужчина, который скончался на месте происшествия, и женщина, которая от полученных ранений скончалась в больнице. Их сын 2015 года рождения с огнестрельным ранением находится в детском медицинском учреждении, где ему оказывается необходимая помощь говорится в публикации

57-летний житель Киева устроил стрельбу в Голосеевском районе украинской столицы. вечером 18 апреля. После этого мужчина забаррикадировался в супермаркете и взял несколько человек в заложники. Силовики ликвидировали его при задержании.

В результате теракта погибли, по последним данным, 6 человек. Еще 15 получили ранения. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.