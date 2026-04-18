В МВД рассказали об оружии стрелявшего в упор по людям в Киеве мужчины Мужчина, устроивший стрельбу в Киеве, имел легально зарегистрированное оружие

Москва18 апр Вести.Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко на брифинге рассказал о мужчине, который устроил стрельбу по людям в Киеве, и об оружии злоумышленника.

Предварительно могу сказать следующее: стрелявший 1968 года рождения, у него был карабин, официально зарегистрированный проинформировал Клименко

Глава украинского МВД уточнил, что в декабре 2025 года злоумышленник продлил разрешение на ношение оружия, при этом предоставил медицинскую справку.

По информации украинских СМИ, убийца стрелял из полуавтоматического карабина Kel-Teс Sub-2000, которое может купить любой гражданин страны, возраст которого – старше 25 лет. Однако гражданин должен быть дееспособным и должен иметь охотничье разрешение.

Украинский министр сообщил, что злоумышленник вышел из дома, двигался по улице и стрелял по людям в упор, не озвучивая никаких требований. На улице, по данным министра, погибли четверо.

Затем злоумышленник ворвался в супермаркет и захватил людей в заложники. По заявлению министра, с захватчиком около 40 минут пытались вести переговоры, но он не реагировал, и было решено штурмовать здание. Когда спецназ ворвался в супермаркет, злоумышленник успел убить одного из заложников и пытался оказать сопротивление при задержании, но был ликвидирован.

Клименко уточнил, что проверяется работа органа, который выдал преступнику справку.

Инцидент со стрельбой в Киеве произошел 18 апреля. Как сообщали СМИ, перед стрельбой и нападением на супермаркет злоумышленник поджег свою квартиру, из-за чего пострадал младенец, находившийся в квартире по соседству.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что при стрельбе погибли шесть человек.