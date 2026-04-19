Глава МВД Украины Клименко: состояние стрелка в Киеве было нестабильным

Москва19 апр Вести.Психическое состояние устроившего в субботу стрельбу в Киеве было нестабильным. Об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.

По его словам, как мужчина получил разрешение на оружие без соответствующих справок – неизвестно.

Психическое состояние нападавшего явно было нестабильным. Каким образом он получил необходимые медицинские справки для продления разрешения на оружие - необходимо обязательно выяснить написал Клименко в своем Telegram-канале

Дипломат уточнил, что будет проведено расследование по факту того, откуда у нападавшего было оружие. При этом массовых проверок владельцев оружия проводиться не планируется, подчеркнул Клименко.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл огонь по гражданскому населению в Киеве. На вызов приехали двое сотрудников полиции, однако, услышав звуки стрельбы, они спешно покинули место происшествия. В результате инцидента погибли шесть человек.