"Люди медленно сходят с ума": Килинкаров прокомментировал стрельбу в Киеве Килинкаров о стрельбе в Киеве: на Украине трудно найти здорового человека

Москва18 апр Вести.Экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире "Соловьёв Live" прокомментировал стрельбу в Киеве, отметив, что сама обстановка в стране располагает к тому, чтобы люди медленно сходили с ума, сообщает ИС "Вести".

Вечером 18 апреля 57-летний мужчина устроил стрельбу на улице в Киеве, а затем взял заложников в супермаркете. Магазин штурмовал спецназ, преступник оказал сопротивление и был убит. Как сообщали СМИ, перед стрельбой мужчина поджег свою квартиру.

Очевидно, с психическим состоянием этого человека не все в порядке. И я думаю, таких людей на Украине очень-очень много. Что касается психического состояния людей, за эти долгие годы войны доктора бьют тревогу, потому что там найти здорового человека достаточно сложно. Сама обстановка располагает к тому, чтобы люди медленно, но уверенно сходили с ума сказал Килинкаров

Украинский журналист Виталий Глагола ранее заявил, что стрельбу в столице устроил бывший украинский военный Дмитрий Васильченков, который до 2004 года служил в Донецкой области, потом ушел в запас. По данным Глаголы, после 2022 года Васильченков "продолжил службу в рядах украинской армии".

Ладно, он психически больной человек. Понятно, сейчас ТЦК хватают хромых, слепых, косых, глухих, им без разницы, потому что принцип эффективности работы ТЦК оценивается исключительно численностью бусифицированных. Но этого же человека наверняка привезли на врачебно-лечебную комиссию. И как врачебно-лечебная комиссия определила, что этот человек может служить в армии. Они же его фактически мобилизовали. Возникает очень много вопросов. И все эти вопросы, конечно, связаны с коррупцией считает политик

Число погибших при стрельбе в Голосеевском районе Киева возросло до шести человек, сообщил ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко.